Фестиваль “Бобовищанське гроно”. Русинська родина (21.10.2017)

Дводенна програма другого районного етнофестивалю “Бобовищанське гроно”, що пройшов цими вихідними, була цікава і насичена. За традицією – розпочалось свято урочистою ходою представників сільських та селищних рад Мукачівщини. А у палатках гості і учасники фестивалю мали можливість скуштувати смачне вино, яке представили угорські, грецькі та місцеві винороби, а які оригінальні закарпатські старовинні страви приготували газдині. Поважні гості отримали майстер-клас з приготування вина. Детальніше дивіться у програмі “Русинська родина”.
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