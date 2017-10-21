Фестиваль “Бобовищанське гроно”. Русинська родина (21.10.2017)

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Фестиваль “Бобовищанське гроно”. Русинська родина (21.10.2017)

Дводенна програма другого районного етнофестивалю “Бобовищанське гроно”, що пройшов цими вихідними, була цікава і насичена. За традицією –  розпочалось свято урочистою ходою представників сільських та селищних рад Мукачівщини. А у палатках гості і учасники фестивалю мали можливість скуштувати смачне вино, яке представили угорські, грецькі та місцеві винороби, а які оригінальні закарпатські старовинні страви приготували газдині. Поважні гості  отримали майстер-клас з приготування вина. Детальніше дивіться у програмі “Русинська родина”.

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