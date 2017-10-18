Вчасно. Інформаційна програма на 19.00 (18.10.17)

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Вчасно. Інформаційна програма на 19.00 (18.10.17)
  1. Медична реформа на розгляді у Верховній Раді. Депутати вносять поправки, українці- в очікуванні
  2. 2. 260 закарпаток з діагнозом рак молочної зАлози зараз борються за життя. Що ми повинні знати про онко?
  3. Повернути бажання жити далі. На Закарпатті проходять реабілітацію родичі загиблих в АТО
  4. Як не потрапити в трудове рабство? Закарпатців заклИкали бути обачними.
  5. Вбивства, незаконна зброя,сімейне насильство, крадіжки, наркозлочини. 90 тисяч звернень за 9 місяців- звітують в Нацполіції області.
  6. В обласному центрі розпочалась дератизація. Поки знищуватимуть гризунів, містян закликають врахувати ризики.

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