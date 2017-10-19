Прогноз погоди на 20 жовтня 2017 року

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Прогноз погоди на 20 жовтня 2017 року

20 жовтня на Закарпатті малохмарна суха погода. Вночі та вранці на більшій частині території області тумани. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°, в горах місцями 9-14° тепла.
Автошляхи: Без опадів. Вночі та вранці на більшій частині території області тумани. Видимість добра, в тумані 200-500, подекуди 50-100 м.

В Ужгороді малохмарна суха погода. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Температура повітря вночі 5-7°, вдень 17-19° тепла.

 

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