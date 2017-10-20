Перейти до контенту
п’ятниця, Жовтень 20, 2017
Останні новини
Співець Карпатської України Василь Гренджа-Донський. Арт простір +
Пенсія – справа молодих. Подбайте про неї уже сьогодні
Яма на дорозі замість смуги перешкод
Актуально. Програма словацькою мовою (20.10.17)
Словенські погляди (19.10.17)
Новини
Редакції
Інформаційні програми
Ранок на Тисі
Програми для дітей та юнацтва
Художньо-публіцистичні програми
Суспільно-аналітичні програми
Студія Експеримент
Програми мовами національних меншин
Програми німецькою мовою
Програми румунською мовою
Програми словацькою мовою
Програми угорською мовою
Програми
#Тиса_LIVE
Архів
Ваше здоров’я
Гаряча лінія
Громадський сектор
Зона особливої уваги
Пізній вечір
Правова освіта
Соціальний фактор
ТелеВимір
Акценти
Актуально (румунською)
Актуально (словацькою)
Арт простір
Артпростір+
Без коментарів
Бізнес-клас
Вечірній ефір
Від суботи до суботи
Відкрита лекція
Вітаємо піснею
Вчасно
Горизонт
Дивосвіт
Зеркала времени
Кольорові сни
Креатив рум
Ласкаво просимо / Willkommen
Літературний монолог
Мистецтво жити
Молодіжний варош
На власні очі / Mit eigenen augen
Незвідане Закарпаття
Новини угорською / Hirek
Огляд подій
Один з нас
Showroom
Персона
Про головне
Прогноз погоди
Пряма мова
ПСИХОЛОГ і Я
Ранок на Тисі
Романо джівіпен
Румунське слово
Русинська родина
Сам собі господар
Словенські погляди
Спеціальний репортаж
Спецпроекти до ювілейних та святкових дат
Спорт тайм
Територія творчості
Точка зору / Nézőpont
Фаребна дуга (словацькою)
Хлоп-шоу
Хороші новини
Хочузнайко
Час футболу
Школа сміливих рішень
Шлях до себе
Шовкова косиця
TEEN TV
Z-Muse
Я Знаю!
Телепрограма
Поточний тиждень
Наступний тиждень
Тиса FM
Тиса-FM Web-cam
Тиса Online
Контакти
Реклама
Вакансії
Ви тут
Головна сторінка
>
Вчасно
>
Вчасно. Інформаційна програма на 13.00 (20.10.17)
Вчасно. Інформаційна програма на 13.00 (20.10.17)
Жовтень 20, 2017
Main redactor
Поділитися:
Навігація записів
Створюємо осінній декор разом з дизайнером Наталі Шталь. Ранок на Тисі (20. 10. 2017)
На власні очі. Програма німецькою мовою (18.10.17)
Схожі записи
Жовтень 20, 2017
Main redactor
0
Пенсія – справа молодих. Подбайте про неї уже сьогодні
Пенсія – справа молодих. Після ухвалення пенсійної реформи мОлоді радять вже починати думати про старість. Основна...
Вчасно
Новини
Жовтень 20, 2017
Main redactor
0
Яма на дорозі замість смуги перешкод
Обережно, перешкода. На одній з ужгородських вулиць з’явилась аварійно-небезпечна ділянка. Сліпа зона і перевищена швидкість можуть...
Вчасно
Новини
Жовтень 20, 2017
Main redactor
0
Чи шкідливо спалювати опале листя?
Місто палає. З приходом листопаду власники приватних будинків утилізують опале листя, здебільшого – спалюють. Однак разом...
Вчасно
Новини
Залишити коментар
Скасувати відповідь
Notify me of follow-up comments by email.
Notify me of new posts by email.