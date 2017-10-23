“История одной матери”. “Зеркала времени” (15.10.17)

Частный театр «ИстАрт» из Николаева с моно спектаклем «История одной матери», покорил публику игрой, где актриса Наталья ГРИГОРЬЕВА – исполнительница, и сцена, и многочисленные персонажи. Такое решение и воплощение образа состоялось благодаря молодым (и как они о себе говорят – свободным) профессионалам Ольге ФИЛОНЧУК, художнику театра кукол (г. Киев), Марине НАЗАРЕНКО, режиссеру – постановщику (г. Киев). Как результат: Наталья Григорьева, актриса театра “ИстАрт” (г. Николаев) получила награду в номинации “Лучшая женская роль” – за роль Матери в спектакль “История одной матери” по Г.Х.Андерсену. Международный фестиваль театров кукол «Інтерлялька -2017» подарил встречу с 12 коллективами. Это были театры из Словакии, Франции, Аргентины, а также со всей Украины. Свои роботы на Фестивале представили и частные театры, продемонстрировав, как энтузиасты, могут делать что-то самобытное, новое.

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