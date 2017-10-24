Підсумковий випуск новин “Вчасно” (24.10.2017)

Всі на вихід. В Ужгороді через поширення невідомого газу евакуювали учнів та вчителів школи №9 на площі Петефі.
Затримала п’яного водія ризикуючи власною безпекою. Ужгородська мама чотирьох дітей затримала водія, який поводився неадекватно.
Нечітка розмітка, старі пошкоджені дорожні знаки, не облаштовані зупинки та непрацюючі світлофори- реальні проблеми Ужгорода
Аварійний Невицький замок відновлять? Хто замовник?
У Міжнародний день організації об’єднаних націй говоримо про подолання бідності, якісну освіта, чисту вода, гендерну рівність.
Поділитися: