Переселенська блуканина

Переселенську блуканину, гру створену на життєвих історіях майже двох мільйонів українців, презентували в Ужгороді. Три роки тому в Україні з’явилась нова, до того не відома для нас соціальна група. Це внутрішньо переміщені особи, ВПО, чи як ми звикли їх називати – переселенці. Автори гри мають на меті показати українцям труднощі, з якими переселенці стикають після того, як залишились без домівки і спробувати пройти нелегкий шлях самотужки, хоча б в ігровій формі. Зіграла в Переселенську блуканину і Вероніка Мороз.

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