Підсумковий випуск інформаційної програми “Вчасно” (25.10.17)

1. Винних у розпиленні невідомої речовини в дев’ятій школі знайшли. Яку відповідальність понесуть порушники?

2. Голуби, як небезпека для містян. В обласному центрі почастішали випадки загибелі пернатих.

3. Коли батареї будуть теплими ? Всі міста та райони області розпочали опалювальний сезон, крім Ужгорода та Мукачева.

4. У грі, як у житті. Окупація, обстріли, контрольно-пропускні пункти. В Ужгороді презентували гру “Переселенська блуканина”

5. Вік до 35-ти років та фінансова спроможність на виплату кредиту. Хто і як може стати учасником програми молодіжного кредитування?

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