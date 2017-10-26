Тиса_LIVE Майбутні вибори в Баранинській об’єднаній територіальній громаді

У неділю де факто і де-юре об’єднаються 9 сіл: Баранинці, Барвінок, Підгорб, Довге поле, Великі Лази, Циганівці, Стрипа та ЯрОК. У цій громаді живуть близько 7-и тисяч осіб. За українськими мірками – це середня сільська громада. Центром ОТГ стане село Баранинці, нині найбільше із усіх та одне з найрозвиненіших в інфраструктурному, інвестиційному сенсі та у плані надання адміністративних послуг. Ця громада розташована впритул до обласного центру. Та за кількістю мешканців та об’єднаних пунктів схожа на існуючу Полянську громаду.

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