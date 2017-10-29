Вітання з днем весілля Руслана Куклишин та Мар’яну Гавій

Чи є у світі хвилина щасливіша за ту, коли зустрічаються дві половинки, два серця, щоб усе життя битися поруч, коли дві мелодії зливаються в єдину – мелодію великого кохання? У день Покрови Пресвятої Богородиці навік поєднали свої долі Мар’яна Гавій та Руслан Куклишин. Вірить у щастя молодого подружжя і уся велика родина – Батьки Ганна Михайлівна та Юрій Михайлович Гавій, Ольга Миколаївна та Іван Миколайович Куклишин, сестричка Олександра і швагро Паша, племіннички Сашко і Павлик, брат Мирослав, бабусі і дідусь, усі друзі та родичі. Саме вони й звернулися до нас у редакцію з проханням привітати молодят.

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