Негода на Закарпатті: знеструмлені села, повалені дерева та затоплені підвали

Дощ, сніг та шквали. Впродовж неділі по всій території Закарпаття пройшлася негода. В гірській місцевості випав перший у цьому році сніг; інша територія області потрапила під дощ. Шквалистий вітер, що пронісся Закарпаттям, повалив 13 дерев в семи населених пунктах. Це створило незручності для водіїв, котрі в той час знаходилися у дорозі. Зокрема, у Свалявському районі дерево впало на автошлях Київ-Чоп. Кілька дерев перегородили шлях на Яблунецькому перевалі, що ускладнило рух транспорту на цьому відрізку дороги.

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