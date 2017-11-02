7 листопада планується оголошення конкурсу на посади менеджера і продюсера філій НСТУ

7 листопада 2017 року планується оголошення конкурсу на нові керівні посади філій ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» – менеджера і продюсера.

Цю інформацію сайту «Суспільне мовлення» підтвердив член правління, відповідальний за роботу з філіями, Микола Чернотицький. За його словами, після оголошення конкурсу у претендентів буде 10 днів на подачу документів. «Плануємо до середини грудня провести конкурси і отримати нових керівників на філіях Суспільного», – сказав він.

Нагадаємо, Суспільне мовлення оприлюднило Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Загалом, у складі НСТУ є 26 філій.

Конкурси мали оголосити після того, як наглядова рада НСТУ затвердить зміни до штатного розпису, де будуть зазначені нові посади включно з менеджерами та продюсерами філій. 25 жовтня 2017 року наглядова рада на своєму черговому засіданні затвердила такі зміни.

Раніше голова правління Зураб Аласанія зазначав, що після оголошення конкурсу відразу розпочнеться збір документів (10 днів), попередній відбір претендентів і конкурс (30 днів), підписання контрактів (30 днів). З переможцями буде підписано річні контракти з правом подовження ще на чотири роки в разі успішної роботи (KPI). Менеджерів філій – 26. Стільки ж, 26 продюсерів філій, загалом – 52 позиції. Конкурсна комісія складатиметься з голови і всіх членів правління ПАТ «НСТУ».

Він закликав управлінців готувати документи і будувати разом зі командою НСТУ майбутнє. Більш детально зі списокм документів можна ознайомитися у Положенні про конкурсний відбір на посаду продюсера філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та Положенні про конкурсний відбір на посаду менеджера філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

У положеннях про конкурсний відбір на посаду продюсера і менеджера філій вказано, що до конкурсної комісії входять члени правління ПАТ «НСТУ», які оцінюють професійні, освітньо-кваліфікаційні, морально-ділові якості кандидатів на посаду та після співбесіди з кандидатами на посаду шляхом голосування обирають переможця конкурсного відбору.

До майбутніх менеджерів філій є наступні вимоги: вища юридична або/і економічна освіта, або вища освіта у галузі управління; знання Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», Статуту ПАТ «НСТУ», іншого законодавства в сфері телерадіомовлення та Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ»; досвід роботи на керівних посадах або в сфері управлінні проектами не менше 3-х років; відсутність судимостей, відкритих кримінальних проваджень.

Вимоги до продюсерів філій: вища освіта; знання Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», Статуту ПАТ «НСТУ», іншого законодавства в сфері телерадіомовлення та Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ»; досвід роботи зі створення мультимедійного контенту для різних платформ (радіо, ТБ, інтернет) на керівних посадах (виконавчий продюсер/керівник проекту/головний редактор) не менше 3-х років; відсутність судимостей, відкритих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, наразі у кожній філій Суспільного мовлення є директор виконавчий, а в деяких – тимчасово виконуючий обов’язки директора виконавчого. У статуті НСТУ вказано, що правління Суспільного мовлення «призначає на конкурсній основі на посади та звільняє з посад керівників відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Телерадіокомпанії, приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень».