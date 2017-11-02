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Анонс. “Ранок на Тисі” на 03.11.17
Анонс. “Ранок на Тисі” на 03.11.17
Листопад 2, 2017
Листопад 2, 2017
Content Redactor
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Навігація записів
“Угорські новини”. Програма угорською мовою (31.10.17)
Про роботу над книгою “Церковний живопис Закарпаття”. “Пряма мова” (02.11.17)
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