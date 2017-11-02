“Купи зустріч – подаруй дитині свято”- на Закарпатті стартував благодійний аукціон побачень

Допомогти – просто! Акція “Купи зустріч – подаруй дитині свято” стартувала на Закарпатті. Триватиме вона з першого листопада до 9 грудня. За словами організаторів, цьогоріч правила для учасників благодійного заходу залишаються незмінними: кожен може надіслати заявку з фотографією на участь в благодійному аукціоні побачень. Світлину розміщують в альбомі, а друзі чи знайомі купують зустріч з вами за філіжанкою кави чи чаю. Зібрані кошти йдуть на те, аби створити свято для малечі, якій не пощастило мати батьків.

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