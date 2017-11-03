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п’ятниця, Листопад 3, 2017
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Як пережити руйнівні урагани. "Хлоп-шоу" (03.11.17)
Підсумковий випуск новин "Вчасно" за 03.11.17
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Анонс “Я Знаю!” на 05.11.17
Анонс “Я Знаю!” на 05.11.17
Листопад 3, 2017
Листопад 3, 2017
Content Redactor
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Навігація записів
“Актуально”. Програма словацькою мовою (03.11.17)
Прогноз погоди на 4 листопада 2017 року
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Ранок на Тисі
Листопад 03, 2017
Content Redactor
0
Анонс. “Від суботи до суботи” на 04.11.17
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Від суботи до суботи
Листопад 02, 2017
Content Redactor
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Як не потрапити в рабство? Анонс #Тиса_LIVE (02.11.17)
“Живий товар”. За даними Нацполіції Закарпаття серед регіонів України де найбільше жертв торговців людьми. Що варто...
#Тиса_LIVE
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