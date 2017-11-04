Закарпаття прощається із відомим футболістом Федіром Варгою

Пішов з життя відомий в Україні та за її межами закарпатський футболіст, арбітр та делегат Федір Варга. Усе своє життя спортсмен присвятив футболу. Розпочав кар’єру в юнацькій футбольній команді «Локомотив» (Чоп), після чого виступав за ужородську «Верховину», хмельницький «Динамо», «СКА» (Одеса), луганську “Зорю”. Після завершення своєї кар’єри футболіста Федір Варга став тренером ужгородської ДЮСШ та одночасно — одним з ініціаторів створення жіночого футболу в Закарпатті. Згодом його призначили тренером жіночої команди міста та головним тренером збірної команди області. У цьому році Федору Варзі виповнилося 72 роки.

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