Фестиваль русинської культури “Червена ружа” ІІ частина. “Русинська родина” (04.11.17)

В м. Ужгород в Закарпатському обласному театрі ляльок “Бавка” пройшов 18 Міжнародний фестиваль русинської культури “Червена ружа”. Організатори фестивалю: Народна рада русинов Закарпаття, управління культури Закарпатської ОДА, Обласний організаційно-методичний центр народної творчі, громадські русинські організації приймали численні делегації із Польщі, Чехії, Словаччини. На сцені театру “Бавка” своє мистецтво демонстрували учасники понад 40 фольклорних колективів та окремі виконавці , а серед них були і знані народні артисти України Петро Матій, Клара Лабик, відома етновиконавиця закарпатських народних пісень Мирослава Копинець, та багато інших цікавих і оригінальних автентичних колективів. Дивіться 1-шу частину фестивалю.

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