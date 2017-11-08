Артур Тиводар “Несколько капель росы”. “Зеркала времени” (5.11.17)

Артур Тиводар – художник, чьё имя хорошо знакомо в мире современного искусства. Многогранная творческая личность: он пишет живописные полотна, иконы в классической технике на дереве и создает сакральные картины из натуральной кожи, аналога которым нет – работы с разноцветной кожи в сочетании с полудрагоценными камнями: опал, агат, сердолик, гранат, хрусталь, лазурит… Для его картин свойственна таинственная эстетика, которая вмещает в себя реалистичное и неземное. Важно то, что какое бы произведение искусства не создавал Артур Тиводар – это отражение его души.

https://youtu.be/Bw7fGcrXmM0