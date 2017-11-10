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п’ятниця, Листопад 10, 2017
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“Ранку на Тисі” 12 років
“Ранку на Тисі” 12 років
Листопад 10, 2017
Листопад 10, 2017
Content Redactor
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1
Навігація записів
“Румунське слово”. Програма румунською мовою (09.11.17)
Коли гаснуть ліхтарі. Ужгородські вулиці разом із заходом сонця поринають у темряву
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