Вітання для Гафії Юріївни Мартиш

75-річний ювілей зустріла і Гафія Юріївна Мартиш із села Богдан на Рахівщині. Про таких людей, як винуватиця торжества,ми завжди кажемо, що вони багатші за мільйонерів. Не грішми, ні – багаті великою дружною родиною, дітьми, онуками, правнуками. Саме сім»я є найбільшою гордістю жінки, їй вона віддала усе своє життя, усю себе. Винуватицю свята шанують односельчани та надзвичайно любить родина, яка сердечно вітає свою берегиню з ювілеєм. Сини Іван та Михайло з дружинами, любі онуки – дві Марічки та два Міші, Василь та Віталій, правнуки Мішик, Сашко та Соломійка хочуть бачити свою найдорожчу ще багато років у здоров΄ї і радості, щасті та гармонії.

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