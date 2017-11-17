Конкурс менеджерів та продюсерів філій Суспільного: для подачі документів залишилося 3 дні

Прийом документів, необхідних для участі в конкурсному відборі менеджерів та продюсерів регіональних філій Суспільного, завершується у вівторок, 21 листопада. Станом на 18:00 четверга, 16 листопада, свої документи подало 50 осіб, 18 з яких — кандидати на посади продюсерів, і 32 — на посади менеджерів філій. Ще один пакет документів було отримано в рамках відбору керівників для Криворізької філії, конкурс для яких розпочався 14 листопада. Тому документи охочих очолити мовник в цьому регіоні прийматимуться до 27 листопада.

Фахівці, яких оберуть на ці посади, працюватимуть паралельно й незалежно з метою роз’єднання функцій управління творчою та адміністративною частинами. Мінімальний оклад менеджерів і продюсерів філій становитиме 17 474 гривень, максимальний – 32 525 гривень.

Документи для участі в конкурсі приймаються за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 42. Скановані копії – на електронні адреси: globaml@ntu.ua та anton612@ntu.ua. За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами: (044) 481-46-03 та (044) 481-51-64.

Нагадаємо, що наступним етапом відбору буде співбесіда з конкурсною комісією, до якої входять члени та голова правління ПАТ “НСТУ”. Усього в ході конкурсів відберуть 22 менеджери та 23 продюсери філій. Із ними підпишуть строкові трудові договори, які за результатами роботи можуть бути продовжені. Однак займати зазначені посади одна й та ж особа зможе не більше 5 років.

Основні вимоги до претендентів на посади менеджерів та продюсерів, короткий опис функціональних обов’язків, а також перелік необхідних для участі в конкурсі документів можна переглянути за такими посиланнями:

Протокол №24 засідання правління ПАТ “НСТУ” від 6 листопада 2017 року

Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Оголошення про конкурсний відбір на посаду менеджерів філій публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Оголошення про конкурсний відбір на посаду продюсерів філій публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

Супровідний лист

Згода на обробку персональних даних

Оголошеня про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (Криворізька філія)

Оголошення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” (Криворізька філія)