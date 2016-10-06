Затоплені і забуті. Мешканці вулиці Єрмака в Ужгороді 18 років чекають облаштування каналізації

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Затоплені і забуті. Мешканці вулиці Єрмака в Ужгороді 18 років чекають облаштування каналізації

Затоплені і забуті. Мешканці вулиці Єрмака в Ужгороді впродовж 18 років звертаються до владних структур із проханням облаштувати тут зливово-каналізаційні мережі. На розбитій дорозі під час дощів утворюються калюжі, шириною на всю проїжджу частину. Страждають від злив і домогосподарства: вода заливає двори, городи і навіть підвали. Про те, чому влада на звернення громадян реагує відмовами, та чи врешті буде вирішено проблему, розкаже Марія Лукей.

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3 thoughts on “Затоплені і забуті. Мешканці вулиці Єрмака в Ужгороді 18 років чекають облаштування каналізації

  1. Іван Радванський
    Жовтень 6, 2016 at 21:17

    добрий вечір нарешті вул.єрмака в ужгороді прснулася і заговорила про проблеми.Без Василя Поповича, ні світла ,ні каналізації би не було на вулиці. І не було би ні асфальту по Горянській. Підвальному ( біля ГОРЯНСЬКОЇ РОТОНДИ). , Слави, Садовій і каналізації по Осетинській, молоддці працюйте…

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  2. корінна
    Жовтень 6, 2016 at 21:22

    Це робота і велика робота для нашої Радванки і Горян Ужгорода, добре що є такі люди,які без як то буває інтересу прцюють, бо їх пече проблеми людей і свої- в цьому сила і слабкість можновладців….надалі працюйте і викривайте не комптентність чиновинків….

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  3. єгор горянський
    Жовтень 6, 2016 at 22:26

    молодці жителі ермака , що виступили за своє право…

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