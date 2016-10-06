Затоплені і забуті. Мешканці вулиці Єрмака в Ужгороді 18 років чекають облаштування каналізації

Затоплені і забуті. Мешканці вулиці Єрмака в Ужгороді впродовж 18 років звертаються до владних структур із проханням облаштувати тут зливово-каналізаційні мережі. На розбитій дорозі під час дощів утворюються калюжі, шириною на всю проїжджу частину. Страждають від злив і домогосподарства: вода заливає двори, городи і навіть підвали. Про те, чому влада на звернення громадян реагує відмовами, та чи врешті буде вирішено проблему, розкаже Марія Лукей.

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